السيد نصرالله: عملية نفق الحرية عبرت عن مستوى شجاعة هؤلاء الأبطال وعن ابداعهم والعملية فيها الكثير من الإبداع ومن الإقدام ومن العمل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 22:24

السيد نصرالله: عملية نفق الحرية عبرت عن مستوى شجاعة هؤلاء الأبطال وعن ابداعهم والعملية فيها الكثير من الإبداع ومن الإقدام ومن العمل

منذ 54 mins 13 September، 2021
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