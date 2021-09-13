السيد نصرالله: صبرنا في 13 ايلول 1996 قطع الطريق أمام الهدف الأساسي للمجزرة وبعد سنوات قليلة في العام 1997 امتزجت دماء شهداء المقاومة والجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 22:24

السيد نصرالله: صبرنا في 13 ايلول 1996 قطع الطريق أمام الهدف الأساسي للمجزرة وبعد سنوات قليلة في العام 1997 امتزجت دماء شهداء المقاومة والجيش

منذ 46 mins 13 September، 2021
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