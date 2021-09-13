دراسة.. الأشخاص غير المطعمين أكثر عرضة للوفاة بكورونا 11 مرة

أظهرت دراسة أمريكية أن الأشخاص غير المطعمين ضد كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة للوفاة بالمرض 11 مرة، وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بـ10 مرات إن التقطوا الفيروس.

ونظرت الدراسة في 600 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 في 13 ولاية أمريكية خلال الفترة الممتدة بين أبريل إلى منتصف يوليو الماضيين.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي: “خلاصة القول هي: لدينا الأدوات العلمية التي نحتاجها للتعامل مع هذا الوباء. والتطعيم فعال وسيحمينا من المضاعفات الخطيرة لكوفيد-19”.

وأكدت والينسكي حسب ما أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بحوالي 4.5 مرة.

ومع وجود أكثر من 75 مليون أمريكي مؤهل لم يتلقو التطعيم بعد، وإجهاد المستشفيات في العديد من الولايات، والمخاوف من أن حالات الإصابة يمكن أن ترتفع أكثر في الخريف، يسعى الخبراء والمسؤولون لإبطاء جائحة كوفيد-19.

ومن جهته قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي لشبكة “سي إن إن”

إلى أن قمع الفيروس يعد “نهاية اللعبة” للجائحة، ومن الناحية المثالية ستحصل الولايات المتحدة على أقل عدد ممكن من حالات الإصابة، ولكن الهدف المعقول هو الحصول على أقل من 10 آلاف إصابة يوميا، على حد قوله.

المصدر: مواقع اخبارية