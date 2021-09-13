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September 13 2021 - 00:22

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال وجنوب جنين

منذ 1 ساعة 12 September، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

اندلعت، مساء اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائلي على حاجز الجلمة شمال جنين، وأخرى في بلدة عرابة وقرية العرقة، وقرب حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوبا.

ووفق المصادر المحلية، تواصل قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة في القرى والبلدات الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، بحثا عن الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، اللذين حررا نفسيهما من سجن “جلبوع”.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان قوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وفي الجهة الغربية من بلدة عرابة، وقرية العرقة، فيما نشرت قوات الاحتلال فرق مشاة بين كروم الزيتون في قرى أم دار، وطورة، والطرم، وأطراف بلدة يعبد وسهل كفيرت، والطيبة، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة بحثا عن الأسيرين نفيعات وكممجي.

المصدر: فلسطين اليوم

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