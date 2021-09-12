فرع الهرمل في تجمع الاطباء: لتأمين البنزين فورا للاطباء

أعلن فرع الهرمل في تجمع الاطباء في لبنان، دعمه وتأييده مطالب أطباء المنطقة، “الذين اضطروا قسرا، للتوقف عن العمل، بسبب عن عدم توافر مادة البنزين”.

وفي هذا الاطار، ناشد التجمع نواب المنطقة وبلدياتها، ومديري المستشفيات، “التحرك العاجل، لدى وزارة الطاقة والحكومة، من أجل تأمين البنزين بأسرع وقت ممكن، لأن توقف الاطباء عن العمل ستكون له مضاعفات خطيرة، على صحة المرضى في العيادات والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية”.

وفي الختام، طالب التجمع نقابة الاطباء في بيروت، “بالاتصال العاجل بالمسؤولين المعنيين، وتحديد محطات تعبئة مخصصة للزملاء في المنطقة، لتفادي وقوع الكارثة الصحية، وحفاظا على استمرارية الدور الانساني للطبيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام