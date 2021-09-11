إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في سديروت والقبة الحديدية تعترض صاروخ في سماء المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 22:56

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في سديروت والقبة الحديدية تعترض صاروخ في سماء المدينة

منذ 2 ساعة 11 September، 2021
أخبار موقع المنار

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