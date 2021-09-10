اليمن: وقفات بصنعاء للتنديد بجرائم وانتهاكات العدوان السعودي الاميركي

نُظمت في مديريات محافظة صنعاء اليمنية وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم قوى العدوان السعودي الاميركي في المحافظات اليمنية الجنوبية المحتلة.

وأكد المشاركون في الوقفات ان “مشاريع دول العدوان الاستعمارية في حضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى وغيرها من المنافذ الاستراتيجية المهمة، في المحافظات الجنوبية المحتلة، تكشف حقيقة أطماع العدوان وأهدافه في احتلال الوطن وتدمير مقدرات الشعب اليمني”.

ودعا المشاركون “أحرار أبناء المحافظات الجنوبية إلى الاضطلاع بدورهم المسئول في صد مشاريع قوى العدوان والرد على جرائمها وانتهاكاتها والدفاع عن السيادة الوطنية”، وأكدوا “استمرار أبناء محافظة صنعاء في دعم معركة الدفاع عن الوطن وافشال رهانات العدوان مهما بلغت التحديات”.

المصدر: موقع انصار الله