مراسل المنار: اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي لن يكون طويلاً بعد انجاز كل الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 13:52
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رئاسة الجمهورية: لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ظهر اليوم في قصر بعبدا
النائب علي درويش: بلغنا مرحلة نهائية وبقي هناك تفصيل معين اذا تم تذليله سنشهد ولادة الحكومة اليوم
إطلاق البطاقة التمويلية في وزارة الشؤون الاجتماعية: تقديم الطلبات الكترونيا ابتداء من 15 ايلول وحتى 31 تشرين الثاني
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية: الدفع سيكون بالدولار الامريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي
دعوات في الضفة وغزة للمشاركة في يوم غضب عارم وتصعيد شامل تحت عنوان "جمعة الحرية" نصرة للأسرى ورفضا للانتهاكات بحقهم
وحدات من جيش الاحتلال الصهيوني تقتحم مساجد أم الفحم في أراضي الـ48 وتصادر تسجيلات الكاميرات
إذاعة جيش الاحتلال: فلسطينيون يشعلون النار في 5 مواقع حول مستوطنة غوش عتصيون أحدها كان قرب منشأة عسكرية
قوات الاحتلال تقتحم بلدتي بير الباشا وعرابة في جنين وتنفذ حملة اعتقالات طالت 5 من ذوي المحررين الـ6 من سجن جلبوع
رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت: البناء في المستوطنات لن يتوقف وأنا ملتزم بالمشروع الاستيطاني
العراق: الحشد الشعبي يطلق عملية "ثأر الأبطال" لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب الأنبار
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: على أطراف التفاوض أن تأتي الى فيينا بإدراك واقعي
الأمين العام للأمم المتّحدة يدعو لإجراء حوار مع حركة طالبان لمنع حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان
محادثات هاتفية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ هي الأولى منذ 7 أشهر
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي أبلغ نظيره الصيني أن واشنطن تريد أن يظلّ الزخم تنافسياً وأن لا يتحول الى نزاع غير مقصود
بكين: الرئيس الصيني اكد لنظيره الأميركي بأنّ سياسة واشنطن تجاه بكين تسبّبت بصعوبات خطيرة
رويترز عن مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء
الرئيس الأميركي يقرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضمّ 100 موظف أو أكثر بسبب كورونا
شركة "غازبروم" الروسية العملاقة تعلن الانتهاء من بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
مسلح يحتجز رهائن في محطة للمحروقات في مدينة بريستول البريطانية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجزائر: توقيف 30 شخصاً بشبهة ضلوعهم في إضرام حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي
الاتحاد الأوروبي: هناك مصلحة مشتركة بيننا وبين إيران في العمل معا في قضايا إقليمية من بينها أفغانستان
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
الكرملين: موسكو لا تعتزم إجراء محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة طالبان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: ستنفد أموال الحكومة الشهر المقبل ما لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الاقتراض الفدرالي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
مصادر يمنية: انهزام قوة كبيرة للعدوان في عدد من القرى الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد
انطلاق عملية التصويت بالمغرب لاجراء انتخابات عامة في يوم واحد تضم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
روسيا: قتلى وجرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب بانهيار عدد من الشقق السكنية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي لن يكون طويلاً بعد انجاز كل الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة
منذ 18 mins
10 September، 2021
عاجل
تشكيل الحكومة اللبنانية
عون
ميقاتي
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