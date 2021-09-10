الرئيس الايراني يتفقد محافظة خراسان الجنوبية

وصل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، إلى محافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد)، صباح الجمعة، في ثالث زيارة له ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة، عبر مطار مدينة طبس. وفي تصريح له خلال الزيارة، أشار رئيسي الى المعادن القيمة في محافظة خراسان الجنوبية، مؤكدا ان تنقيب هذه المعادن سيساعد على تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل في البلاد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية ان “الكثير من محافظات البلاد تعاني من مشكلة قلة المياه، ونحن نتابع هذا الموضوع في الحكومة بشكل خاص”، وأضاف “هناك عدة حلول قصيرة وطويلة الأجل في هذا الصدد، بما في ذلك نقل المياه من بحر عمان، وقد وضعنا إجراءات على جدول الأعمال لحل مشكلة وصول الأهالي الى الموارد المائية”.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة غير المعلن عنها مسبقا والتي تستمر يوما واحدا إلى محافظة خراسان الجنوبية، عدد من أعضاء مجلس الوزراء الثالث عشر، بمن فيهم وزراء الداخلية، والطرق واعمار المدن، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ورئيس مكتب الديوان الرئاسي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية. ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة خراسان الجنوبية، اجراء لقاءات عامة مع أهالي المحافظة وتفقد مناجم “برواده” بمدينة طبس، ليتوجه بعد ذلك الى مدينة بيرجند، مركز المحافظة. وسيحضر رئيس الجمهورية اجتماع المجلس الإداري لمحافظة خراسان الجنوبية، ويلتقي بالنخب في المحافظة، كما سيزور العديد من المناطق هناك.

المصدر: ارنا