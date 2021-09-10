الجيش اللبناني: خروق بحرية وجوية معادية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 9/9/2021 الساعة 18,05، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة 10 دقائق ولمسافة أقصاها حوالي 314 مترا.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

واعلنت في بيان ثان، انه بتاريخ 9/9/2021 اعتبارا من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 15.25 تم تسجيل خرق جوي من قبل طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخلله تنفيذ طيران دائري فوق المناطق اللبنانية كافة.

تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام