الفرزلي : لا يمكن الحسم ان الاجواء الإيجابية ستنتج حكومة لأن النوايا الظاهرة تبقى موضع شك

رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث إذاعي أن “الأجواء الإيجابية التي تلف مسار تشكيل الحكومة تنبع من إزالة عدد كبير من الفروقات في الطروحات المقدمة من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي”.

وأكد أنه “لا يمكن الحسم ما إذا كانت هذه الإيجابية ستنتج حكومة لأن النوايا الظاهرة تبقى موضع شك”، مشيرا الى أن عوامل التعطيل كانت منذ البداية وما زالت داخلية، فيما الخارج يلعب دورا ايجابيا”.

وتوقع الفرزلي أن “تنعكس التطورات التي تشهدها المنطقة على مستوى المفاوضات الأميركية – الإيرانية، ايجابا على لبنان”، معتبرا أن “السماح باستجرار الغاز عبر الأردن وسوريا تمهيد لنتائج هذه المفاوضات وانعكاساتها على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام