“العربي الديموقراطي”: للاسراع بتشكيل الحكومة وللتعاطي مع سوريا بشكل رسمي ومباشر

دعا المسؤول السياسي في الحزب “العربي الديموقراطي” علي فضة القوى السياسية الى الاسراع في تشكيل الحكومة نظرا لضرورتها.

وقال فضة الخميس “نحن مقبلون على انتخابات واستحقاقات، والمواطن يعيش أيامه عند طوابير الذل والمحروقات مفقودة والكهرباء كذلك”، وتابع “من الجيد ان تصدر البطاقة التمويلية، لكن لا نعلم شيئا عن مسارها ومصيرها، وفي كل الأحوال نحن نتحفظ على السياسة الاقتصادية التي لم تركز على القطاعات الإنتاجية ولا على المؤسسات”.

ورحب فضة “بزيارة الوفد الرسمي اللبناني الى سوريا”، واضاف “يجب التعاطي مع سوريا بشكل رسمي ومباشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام