مراسل المنار: تحليق الطائرات الحربية التابعة للعدو الاسرائيلي فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 16:16

مراسل المنار: تحليق الطائرات الحربية التابعة للعدو الاسرائيلي فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء

منذ 1 ساعة 9 September، 2021
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