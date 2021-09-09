مبعوث وزير الخارجية القطري يعلن أن مطار كابول أصبح صالحا للملاحة الجوية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 14:30
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وزير الشؤون الاجتماعية مطلقا البطاقة التمويلية: يتم دفع البطاقة بالدولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي
هيئة التنسيق النقابية تجدد موقفها الداعي الى مقاطعة العام الدراسي حضوراً حتى تحقيق المطالب
حركة الجهاد الاسلامي: استمرار حالة الغضب الشعبي في وجه الاحتلال ستحسم المعركة لصالح الاسرى الأبطال
النائب بلال عبدالله: لم نصل بعد إلى المستوى المقبول من المناعة المجتمعية في وجه كورونا ومتحوراته
أوجيرو: توقف خدماتنا ضمن نطاق سنترال بئر حسن
إعلام العدو: مصلحة السجون نقلت 300 أسير من سجن "جلبوع" إلى أقسام أخرى وتبقَّى في السجن ما يقارب 100 أسير
الصليب الأحمر يبلغ عائلات الأسرى في سجون الإحتلال بإلغاء العدو الاسرائيلي للزيارات حتى نهاية أيلول الجاري
رفع العلم السوري على مبنى قسم شرطة المنشية في حي العباسية بدرعا البلد إيذانا بإعادة تفعيل العمل فيه
الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية أمنية في النفط خانة بديالى
معدل التضخم في مصر يسجّل انخفاضاً على أساس شهري وارتفاعاً على أساس سنوي
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: التعامل غير البناء في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخلّ بمسار المفاوضات
الاتحاد الأوروبي: هناك مصلحة مشتركة بيننا وبين إيران في العمل معا في قضايا إقليمية من بينها أفغانستان
حكومة "طالبان" تحظر التظاهر غير المرخص به وتتوعد المخالفين
روسيا والصين تعدان 90 مشروعا استثماريا بقيمة 150 مليار دولار
إدارة بايدن تقيل مسؤولي ترامب السابقين من المجالس الاستشارية للأكاديمية العسكرية
الولايات المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا إعصار "آيدا" في لويزيانا إلى 26 قتيلا
مسلح يحتجز رهائن في محطة للمحروقات في مدينة بريستول البريطانية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين: موسكو لا تعتزم إجراء محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة طالبان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: ستنفد أموال الحكومة الشهر المقبل ما لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الاقتراض الفدرالي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
فلسطين المحتلة: إصابة 100 فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال بمنطقتي حوارة وبيتا في نابلس
الجزائر: توقيف 30 شخصاً بشبهة ضلوعهم في إضرام حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي
الاتحاد الأوروبي: هناك مصلحة مشتركة بيننا وبين إيران في العمل معا في قضايا إقليمية من بينها أفغانستان
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
الكرملين: موسكو لا تعتزم إجراء محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة طالبان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: ستنفد أموال الحكومة الشهر المقبل ما لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الاقتراض الفدرالي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
الخارجية الفرنسية: نأسف لأن الأفعال غير متطابقة مع الأقوال في تصرفات حركة طالبان ولم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي
مصادر يمنية: انهزام قوة كبيرة للعدوان في عدد من القرى الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد
انطلاق عملية التصويت بالمغرب لاجراء انتخابات عامة في يوم واحد تضم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
روسيا: قتلى وجرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب بانهيار عدد من الشقق السكنية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مبعوث وزير الخارجية القطري يعلن أن مطار كابول أصبح صالحا للملاحة الجوية (سبوتنيك)
منذ 38 mins
9 September، 2021
الملاحة الجوية
مطار كابول
وزير الخارجية القطري
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