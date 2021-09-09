قوى الامن: ضبط سيارتين على طريق ضهر البيدر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 7-9-2021، تخطت سيارتان، بوقتين مختلفين، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقف عند عنصر التوجيه، الأولى نوع “هيوندايi10” والثانية نوع “كيا سبورتاج”، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامهما بهدف إيقافهما، إلا أن سائقيهما تابعا سيرهما على الرغم من تلف إطاراتهما نتيجة عبورهما وتجاوزهما العوائق.

تم ضبط السيارتين من قبل عناصر الحاجز المذكور بعد مطاردتهما على طريق ضهر البيدر. والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام