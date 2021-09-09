العدو الاسرائيلي ينقل مئات الاسرى إلى معتقلات وسط وجنوب الكيان الغاصب

أعلنت مصلحة السجون في كيان العدو الاسرائيلي أنه فور ورود أنباء عن عملية التحرر من معتقل “جلبوع” الصهيوني، أمر مفوض السجون بنقل جميع الاسرى وتوزيعهم على باقي السجون في الكيان الغاصب.

وقالت المصلحة “لن يعود الأسرى إلى سجون المنطقة الشمالية”، ولفتت الى انه “تقرر تكثيف الدوائر الأمنية وإجراء عمليات تفتيش على مستوى إخلاء الزنازين والأجنحة وتعزيز الأجنحة في السجون وكسر الروتين وإغلاق زنازين الأسرى الأمنيين على مدار اليوم”.

وذكرت المصلحة الى انه “حتى الآن تم نقل حوالي 300 أسير ينتمون إلى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على باقي السجون”.

المصدر: وكالة معاً