قوى الأمن: توقيف موزعي مخدرات في البوار والعقيبة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام مجهولين بتجارة وترويج وتوزيع المخدرات على المروجين في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية موزعي مخدرات، ومكاني إقامتيهما في البوار والعقيبة، وهما: و.ب.م (من مواليد عام 1980، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم مخدرات وم.ع.أ. (من مواليد عام 1975، لبناني).

بتاريخي 1 و2-9-2021، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول بالقرب من مكان إقامته في محلة البوار، على متن سيارة نوع Bmw X3، تم ضبطها وعثر بحوزته على حوالى 5 غرامات من الكوكايين و 1.2 من “الكوكايين کريستال”. وبتفتيش منزله تم ضبط علبة بلاستيكية بداخلها مادة الماريجوانا زنتها قرابة 10 غرامات وأدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.

كذلك، داهمت دورية ثانية غرفة داخل أحد الفنادق في العقيبة، حيث تخزن كميات من المخدرات، وتمكنت من توقيف الثاني، وضبطت دراجته الآلية. وبتفتيش غرفته في الفندق، جرى ضبط ما يلي:

– 173.5 غ. من مادة الكوكايين.

– 125.8 غ. كوكايين نت.

– 63.8 غ. باز كوكايين.

– 85.2 غ. ماريجوانا.

– 76.2 حشيشة كيف.

– كمية من الحبوب المخدرة من أنواع مختلفة.

بالإضافة إلى ضبط مفكرة عليها حسابات مالية، وميازين حساسة وكميات من العلب البلاستيكية الفارغة وكبسولات وأظرفة وأكياس نايلون وقصاصات ورقية، تستخدم كلها في عملية توضيب المخدرات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات وتخزينها وتوضيبها داخل غرفة فندق، كما اعترفا بتقسيمها وتوزيعها على المروجين، وأنهما يعملان لصالح أحد التجار.

أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام