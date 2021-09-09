إدي معلوف: الاستقالة من مجلس النواب من الخيارات المطروحة

أكد النائب إدي معلوف، في حديث إذاعي، أنه “لم تعد هناك عقد مهمة تمنع تأليف الحكومة”، لافتا الى أن “إعطاء الثقة للحكومة مرتبط بشكلها وبرنامجها الوزاري”.

وردا على اتهام رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بأنهما يريدان الثلث المعطل، اعتبر أنه “لو كان هذا الاتهام صحيحا، لكان هناك بت بموضوع توزيع الحقائب وأسماء الوزراء وما كنا سنرى تغييرا وعقدا جديدة يوميا”.

وعما إذا طلب الرئيس ميشال عون حقيبة الزراعة مقابل حقيبة الاقتصاد، أشار الى أن “هذا الكلام يعني أن هناك من طالب بحقيبة الاقتصاد وليس الرئيس عون من غير رأيه”.

وعن احتمال استقالة نواب تكتل لبنان القوي، أوضح أن الاستقالة من مجلس النواب هي أحد الخيارات المطروحة وهناك خيارات أخرى منها الاعتكاف أو تقصير ولاية المجلس، مشيرا الى أن “اتخاذ الخيار المناسب مرتبط بمسار الأمور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام