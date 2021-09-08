مجموعة من الشبان الفلسطينيين يستهدفون حافلة لمستوطنين صهاينة قرب باب العامود بالقدس المحتلة ويحطمون نوافذها(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 23:20

مجموعة من الشبان الفلسطينيين يستهدفون حافلة لمستوطنين صهاينة قرب باب العامود بالقدس المحتلة ويحطمون نوافذها(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 8 September، 2021
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