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September 8 2021 - 14:34

قوى الامن عممت صورة موقوف متهم بعمليات احتيال

منذ 56 mins 8 September، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:
ن. و. (من مواليد عام 1974، لبناني) الذي اعترف بقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، مستخدما أسماء وهمية، ومنتحلا صفة عسكرية.

لذلك، تطلب المديرية ممَّن وقع ضحية أعماله، الاتصال بمفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين 300216- 25 و300187-25، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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المصدر: قوى الامن الداخلي

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