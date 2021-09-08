%266 نمو صادرات السلع الإيرانية إلى لبنان

أكد مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، نمو الصادرات السلعية للبنان بنسبة 266 بالمئة في الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الجارية في فترة 21 مارس/آذار حتى 20 أغسطس/آب 2021 على أساس سنوي.

وأوضح فرزاد بيلتن مدير مكتب الشؤون العربية والإفريقية بالمنظمة لإحدى وسائل الإعلام ، أن حجم التبادل التجاري مع لبنان خلال الشهور الخمسة الأولى لامس 20 مليون دولار، حيث بلغت صادرات إيران نحو 12.7 مليون دولار في مقابل استيراد 7.5 مليون دولار من لبنان.

واشار أن حجم الصادرات إلى لبنان سجل زيادة سعرية 266 بالمئة وكمّية 677 بالمئة وشملت سلعا منها قضابين الحديد والزجاج والفستق والقماش والبولي سترين وغيره.

المصدر: وكالة انباء فارس