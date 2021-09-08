بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بـ”خطر التدخل في الانتخابات الأمريكية”

مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعام إضافي سريان المرسوم التنفيذي الخاص بفرض حالة الطوارئ على خلفية “خطر التدخل في الانتخابات” الأمريكية.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض يوم الثلاثاء: “أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها”.

وأضاف: “على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف”.

ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 أيلول/سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

المصدر: وكالات