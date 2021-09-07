العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين في القدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء شابين فلسطينيين من القدس المحتلة وثالث من الداخل المحتل أثناء تواجدهم في مناطق متفرقة من القدس.

وقالت مصادر فلسطينية “أوقف جنود الاحتلال أحد الشبان في طريق الآلام بالقدس القديمة وأخضعوه للاستجواب قبل أن يتم اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة”، وتابعت “كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى حمزة الطويل من شارع الواد في القدس القديمة واقتداته إلى أحد مراكز التوقيف”.

ولفتت المصادر الى ان “جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب فتحي الجمل من الداخل المحتل أثناء تواجده في المسجد الأقصى بتهمة التكبير بالتزامن مع اقتحام المستوطنين”.

المصدر: فلسطين اليوم