انخفاض أسعار الذهب عالميًا

انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية يوم الثلاثاء.

وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب في ديسمبر عند 1825.05 دولارًا للأونصة وقت كتابة الخبر، منخفضةً بنسبة 0.47%.

وخلال جلسة التداول سجل سعر الذهب 1824.15 دولارًا للأونصة. ويجد الذهب ويجد نقاط الدعم عند 1806.50 دولارًا والمقاومة على 1836.90 دولارًا.

وتسجل عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبوطًا بنسبة 0.13% إلى 92.153.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.30% لتتم المتاجرة به عند 24.727 دولارًا للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.33% لتتم المتاجرة به على 4.3160 دولارًا للرطل.

المصدر: Investing.com