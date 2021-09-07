الأمن العراقي يعلن القبض على 6 سوريين تسللوا عبر الحدود (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 7 2021 - 11:04

الأمن العراقي يعلن القبض على 6 سوريين تسللوا عبر الحدود (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 7 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة