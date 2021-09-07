طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 01:28

طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 6 September، 2021
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