الرئيس بري تلقى برقية تعزية من عباس برحيل الإمام قبلان

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قدم فيها التعازي برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان.

ومما جاء في البرقية: “تلقينا بحزن كبير نبأ رحيل الامام الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي كرس حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، وفي الدفاع عن قضايا أمتنا، وسنتذكره وشعبنا الفلسطيني بكل إمتنان كمناصر صلب للقضية الفلسطينية”.

وختم عباس برقيته: “باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي الشخصي نتقدم من دولتكم ومن الشعب اللبناني ومن عائلة الامام قبلان بأسمى عبارات التعازي، سائلا الله تعالى أن يمن على الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويه جميل الصبر وحسن العزاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام