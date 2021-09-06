رئيس شركة سومو الوطنية : التعاقد مع الشركة المعنية بتكرير “النفط الاسود” العراقي الى لبنان حدث بطريقة شفافة بعيدة عن اي ضغوطات وسمسرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2021 - 23:18

رئيس شركة سومو الوطنية : التعاقد مع الشركة المعنية بتكرير “النفط الاسود” العراقي الى لبنان حدث بطريقة شفافة بعيدة عن اي ضغوطات وسمسرات

منذ 59 mins 6 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات