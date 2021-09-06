حزب الله: هذه المناسبة العزيزة تشكل فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الاسرى والمعتقلين في سجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 18:20

حزب الله: هذه المناسبة العزيزة تشكل فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الاسرى والمعتقلين في سجون العدو الاسرائيلي

منذ 19 mins 6 September، 2021
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