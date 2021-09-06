حزب الله: ما قام المجاهدون هو دليل اضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير ارضه واسراه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 18:18

حزب الله: ما قام المجاهدون هو دليل اضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير ارضه واسراه

منذ 20 mins 6 September، 2021
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