حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة نجاح مجموعة من المقاومين بالتحرر من اكثر السجون الاسرائيلية تحصينا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 18:18

حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة نجاح مجموعة من المقاومين بالتحرر من اكثر السجون الاسرائيلية تحصينا

منذ 20 mins 6 September، 2021
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