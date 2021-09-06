حزب الله نوه بعلمية الاسرى في معتقل جلبوع: ما قام المجاهدون الشرفاء هو انجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال الاسرائيلي واجراءتها الامنية المشددة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 18:18
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ستة أسرى فلسطينيين يتمكنون من التحرر من تحصينات معتقل جلبوع قرب بيسان المحتلة عبر نفق حفروه في ارض زنزاتهم
جيش الاحتلال يعلن جنين منطقة عمليات عسكرية مفتوحة ويغلق حاجز الجلمة ويجري تفتيشاً دقيقاً لمن يحاولون الدخول إلى المدينة
الأمين العام للجهاد الإسلامي: 6 رجال من مقاتلينا ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ويخترقون إجراءاته الأمنية
زياد النخالة: أدعو شعبنا الفلسطيني في الضفة الباسلة للقيام بواجب الحفاظ على المجاهدين الشجعان الذين أهدونا حريتهم
رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري: شعبنا سيحمي المحررين وأدعو لأن تكون عملية نفق الحرية فجراً جديداً للمقاومة
كتائب القسام تبارك عملية تحرر الأسرى: أسر الجنود الصهاينة وعقد صفقات التبادل هو استراتيجية للمقاومة لا تراجع عنها
حركة فتح الانتفاضة تبارك عملية تحرر الأسرى وتدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى مد يد العون لهم
المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية للمنار: المنظومة الأمنية الإسرائيلية تلقت ضربة قاسية والعملية هي انتصار تاريخي
الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان للمنار: ندعو الكل الفلسطيني لأن يقف إلى جانب المحررين الـ6 لتعمية عيون العدو عنهم
الأسير المحرر ماهر الأخرس للمنار: عملية تحرر الأسرى هي انتصار على هذا العدو الضعيف والمقاومة هي الدرب الوحيد للمواجهة
النائب طلال ارسلان ينعي الشيخ قبلان: عاش حياته لأجل لبنان بمسيرة من الانفتاح على جميع مكونات الوطن
الشيخ نصر الدين الغريب ينعى الشيخ قبلان: فقد لبنان والأمة الإسلامية شخصية كبيرة لها بصمات تاريخية أرست الوحدة والسلام
بي بي سي تقر بوجود أخطاء وادعاءات كاذبة في الفيلم الذي عرضته العام الماضي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018
أفغانستان: أحمد مسعود يتعهد بالعمل مع جميع الذين يرفعون السلاح ضد طالبان بعد سيطرة الحركة على ولاية بانجشير
قائد القوة البرية في الحرس الثوري: على بغداد وأربيل منع الإرهابيين من تحويل كردستان إلى مرتع لهم لتهديد إيران
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يصلى على جثمان الشيخ قبلان الثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر في مقر المجلس ويوارى الثرى في روضة الشهيدين
النائب طلال ارسلان ينعي الشيخ قبلان: عاش حياته لأجل لبنان بمسيرة من الانفتاح على جميع مكونات الوطن
الشيخ نصر الدين الغريب ينعى الشيخ قبلان: فقد لبنان والأمة الإسلامية شخصية كبيرة لها بصمات تاريخية أرست الوحدة والسلام
آية الله الشيخ عيسى قاسم معزياً بالشيخ قبلان: ترك وراءه فراغاً في ساحتنا الإسلامية المقاومة وكان مخلصاً لأمته ووطنه
بي بي سي تقر بوجود أخطاء وادعاءات كاذبة في الفيلم الذي عرضته العام الماضي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018
أفغانستان: أحمد مسعود يتعهد بالعمل مع جميع الذين يرفعون السلاح ضد طالبان بعد سيطرة الحركة على ولاية بانجشير
الخارجية الإيرانية: ندين هجوم طالبان على بانشجير والحل الوحيد في أفغانستان هو الحوار الشامل وسنساعد في هذا الصدد
قائد القوة البرية في الحرس الثوري: على بغداد وأربيل منع الإرهابيين من تحويل كردستان إلى مرتع لهم لتهديد إيران
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
القوات الخاصة المستولية على السلطة في غينيا تفرض حظر تجول في البلاد حتى إشعار آخر وتستبدل حكام المناطق بعسكريين
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
حزب الله نوه بعلمية الاسرى في معتقل جلبوع: ما قام المجاهدون الشرفاء هو انجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال الاسرائيلي واجراءتها الامنية المشددة
منذ 23 mins
6 September، 2021
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حزب الله: هذه المناسبة العزيزة تشكل فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الاسرى والمعتقلين في سجون العدو الاسرائيلي
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