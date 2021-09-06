دعوات لإرباك الاحتلال وإزالة الكاميرات لحماية الأسرى الستة

دعا العديد من النشطاء والحراكات والفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، للمشاركة في مسيرات الاشتباك مع الاحتلال وإرباكه في جميع نقاط التماس في الضفة الغربية، لحماية للأسرى الأبطال الذي انتزعوا حريتهم من سجن مجدو عبر نفق.

وشدد الحراك الشبابي في الضفة الغربية على ضرورة إرباك الاحتلال والمشاركة في الفعاليات التي ستقام على نقاط التماس إسنادا للأسرى، وأن يكون كل واحد فينا جنديا مدافعا عن حريته.

ودعا الحراك لإزالة الكاميرات التجارية والمنزلية وإعادة توجيهها بعيدا عن الشوارع، إلى جانب إتلاف التسجيلات الأخيرة في المناطق القريبة من معتقل جلبوع، لمنع الوصول للأسرى الستة.

وناشد الشباب الثائر في الضفة بتحطيم كاميرات المراقبة التابعة للاحتلال الإسرائيلية على الشوارع الالتفافية والطرق الاستيطانية والطرق بين المدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وأشار الحراك الشبابي إلى أن إشعال فعاليات الإرباك في نقاط التماس وإزالة الكاميرات سيشكل إرباكا للاحتلال وعيونه من الوصول إلى الأسرى المحررين.

ودعا العديد من النشطاء إلى عدم نشر وتبادل صور الأسرى الذين تمكنوا من الهرب من السجن صباحا أو تبادل أية معلومات عنهم حتى لو لأشخاص ثقات.

ولفت النشطاء الى أنه بالرغم من أن الصور قديمة، إلا أن الاحتلال نشرها ليساهم في التعرف عليهم والوصول إلى معلومات عنهم.

جدير ذكره أنه بعد كل عملية فدائية في الضفة الغربية ينجح منفذوها بالانسحاب بسلام ومثلها اليوم هروب الأسرى المحررين، تسارع قوات الاحتلال الى اقتحام القرى والبلدات المجاورة من أجل الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي يستخدمها المواطنون لحماية ممتلكاتهم.

المصدر: فلسطين اليوم