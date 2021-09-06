الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1827.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو حزيران في 1833.80 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1829.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة مع ما كان يعتقد في السابق، ودولار أمريكي ضعيف.

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين عند 728 ألفا.

كان جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي ألمح الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهر مقابل عملات مناظرة رئيسية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع خفض وتيرة مشترياته الطارئة للسندات اعتبارا من ربع السنة المقبل.

في غضون ذلك، قال مصدر حكومي إن واردات الهند من الذهب في أغسطس آب زادت إلى مثليها تقريبا عنها قبل عام إذ شجعت الأسعار الضعيفة تجار المجوهرات على تكثيف المشتريات لموسم المهرجانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.78 دولار للأوقية. وزادت الأسعار 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل مايو أيار.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1023.06 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2429.44 دولار.

المصدر: Investing.com