الناطق باسم حركة حـــماس فوزي برهوم: تمكن عدد من الأســرى في سجون الاحتلال الصهيوني من انتزاع حريتهم رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال وتحديًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 08:28

الناطق باسم حركة حـــماس فوزي برهوم: تمكن عدد من الأســرى في سجون الاحتلال الصهيوني من انتزاع حريتهم رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال وتحديًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم

منذ 16 mins 6 September، 2021
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