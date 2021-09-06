الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو للإفراج الفوري عن رئيس غينيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 08:28
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إعلام العدو يعلن عن هروب 6 أسرى فلسطينيين عبر نفق من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة
الاحتلال الصهيوني يدفع بمروحيات وقوات كبيرة إلى محيط سجن جلبوع بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الـ6
حماس: خروج أسرى عبر نفق من سجن جلبوع عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة أسرانا وتحدياً للمنظومة الأمنية الصهيونية
شخصيات رسمية ودينية وأمنية تعزي بالعلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس الأسلامي الشيعي الأعلى
تقبل التعازي في مقر المجلس أيام الإثنين والأربعاء والخميس من الساعة 9 حتى 12 ظهراً ومن 3 إلى 6 مساءً
يصلى على جثمان الشيخ قبلان الثلاثاء الساعة 2 بعد ظهر في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ويوارى الثرى في روضة الشهيدين
الشيخ نعيم قاسم مقدماً التعازي على رأس وفد من حزب الله: الشيخ قبلان كان الداعم الأول للمقاومة في لبنان في كل مراحلها
المرجع الشيخ بشير النجفي: شكل الفقيد الراحل جسر التواصل بين اللبنانيين فحرص على وحدة صفهم ونذر نفسه لخدمة الناس
رئـيـس المجلس التنفيذي فـي حزب الله: خطوة المقاومة لإيصال المازوت إلى لبنان ضربت الحصار الأميركي عليه وعلى سوريا وإيران
السيد هاشـم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان ولكن البعض لا يستوعب الأمر رغم الاعتراف الأميركي والإسرائيلي بذلك
الأردن يستضيف اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان لمناقشة تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال مع نظيره الفرنسي: طهران تؤيد إجراء مفاوضات مفيدة ويجب رفع العقوبات
السيد رئيسي: اليوم اتضح فشل سياسة التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أفغانستان
غينيا: القوات الخاصة تلقي القبض على الرئيس ألفا كوندي وتعلن حل مؤسسات الدولة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين يؤكد أنّ جميع أفراد الجالية اللبنانية بخير
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السيد هاشـم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان ولكن البعض لا يستوعب الأمر رغم الاعتراف الاميركي والإسرائيلي بذلك
الأردن يستضيف اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان لمناقشة تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا
الرئيس السوري يستقبل وفداً من القيادات الدرزية ضم الشيخ نصرالدين الغريب والنائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب
العراقيون يشيعون المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير في النجف الاشرف بمشاركة شعبية حاشدة
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي: ايران تؤيد اجراء مفاوضات مفيدة ويجب رفع العقوبات
الرئيس السيد ابراهيم رئيسي: اليوم توضح فشل سياسة التدخل العسكري لحلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة في افغانستان
مصادر عراقية: استشهاد 13 من أفراد الشرطة خلال التصدي لاعتداء من ارهابيي داعش في قرية تل سطيح بمحافظة كركوك
القوات المسلحة اليمنية: قصف منشآت ارامكو في جدة وجيزان ونجران بـ5 صواريخ باليستية من نوع بدر وطائرتين مسيرتين
القوات المسلحة اليمنية: ماضون بعون الله في معركتنا الجهادية حتى تحرير كافة أراضي الجمهورية وتحقيق الحرية والاستقلال
رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه
غينيا: القوات الخاصة تلقي القبض على الرئيس ألفا كوندي وتعلن حل مؤسسات الدولة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين يؤكد ان جميع افراد الجالية اللبنانية بخير
وسائل اعلام العدو تعلن هروب 6 اسرى فلسطينيين عبر نفق من جلبوع شمال فلسطين المحتلة
الاحتلال الصهيوني يدفع بمروحيات وقوات كبيرة الى محيط سجن جلبوع بعد هروب 6 اسرى فلسطينيين
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو للإفراج الفوري عن رئيس غينيا
منذ 35 mins
6 September، 2021
الامم المتحدة
الانقلاب العسكري في غينيا
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