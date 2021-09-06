الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو للإفراج الفوري عن رئيس غينيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2021 - 08:28

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو للإفراج الفوري عن رئيس غينيا

منذ 35 mins 6 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة