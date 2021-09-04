كورونا في بريطانيا.. تسجيل 37578 إصابة و120 وفاة جديدة

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 37578 إصابة و120 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37578، مقارنة مع 38154 الخميس و42706 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.941 مليون حالة.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع معدل الإصابات المسجلة بين 29 أغسطس و4 سبتمبر بنسبة 2.4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 120 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 178 الخميس و121 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133161 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

المصدر: وكالة رويترز