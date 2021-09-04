مركز المصالحة الروسي: الدفاعات الجوية السورية دمرت الليلة الماضية 21 صاروخا اسرائيلياً من أصل 24 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 02:42

مركز المصالحة الروسي: الدفاعات الجوية السورية دمرت الليلة الماضية 21 صاروخا اسرائيلياً من أصل 24

منذ 3 ساعة 3 September، 2021
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