العدو الاسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية جوا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية جوا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة إنه “بتاريخ 3/9/2021 الساعة 1،30 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة بيروت في اتجاه الشرق وصولا إلى المدينة، ومن ثم غادرتا الأجواء الساعة 1.،35 من فوق البحر غرب بلدة خلدة”.

وتابع البيان “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام