وفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم جراء سكتة قلبية مفاجئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2021 - 18:28

وفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم جراء سكتة قلبية مفاجئة

منذ 54 mins 3 September، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة