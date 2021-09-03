عشرات الاصابات بقمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان الصهيوني

أصيب ظهر الجمعة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، كما اصيب العشرات بالاختناق خلال قمع العدو الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب في الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى، ووصفت إصابته بالطفيفة، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا”.

واكدت المصادر “استمرار المقاومة الشعبية”، وشددت على “أهمية تعميمها في جميع محافظات الوطن، حتى تحقيق مطالب شعبنا بالحرية والاستقلال”.

جدير ذكره أنه انطلقت مسيرة كفر قدوم منذ (17 عاما)، تنديدا باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وضد الاستيطان الصهيوني ومصادرة الاراضي من قبل العدو.

المصدر: فلسطين اليوم