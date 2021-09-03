فاوتشي: من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه من “المحتمل” أن يحتاج الأمريكيون إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد الفيروس.

وجاءت تصريحات فاوتشي في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، حيث قال إن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأمريكيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية “الرنا المرسال” مثل “فايزر” و”موديرنا”، بعد خمسة إلى ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وما تزال الولايات المتحدة تدرس الحاجة إلى جرعة معززة من لقاح “جونسون آند جونسون” أحادي الجرعة.

المصدر: وكالات