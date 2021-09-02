مصادر المنار : جرى تواصل مباشر من القصر الجمهوري مع الرئيس ميقاتي من اجل توضيح انه ليس المقصود ببيان بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2021 - 20:34

مصادر المنار : جرى تواصل مباشر من القصر الجمهوري مع الرئيس ميقاتي من اجل توضيح انه ليس المقصود ببيان بعبدا

منذ 39 mins 2 September، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة