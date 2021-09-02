مصادر المنار : جرى تواصل مباشر من القصر الجمهوري مع الرئيس ميقاتي من اجل توضيح انه ليس المقصود ببيان بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 20:34
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المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي: يبدو ان البعض مصرّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة الى بازار سياسي واعلامي
المكتب الاعلامي لميقاتي: البعض يريد ابعاد تهمة التعطيل عنه والصاقها بالآخرين وهذا الاسلوب بات مكشوفاً وممجوجا
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية يكرر دعوته الجميع لعدم الصاق تهمة التعطيل بالرئاسة ولا بشخص الرئيس
مكتب الاعلام في بعبدا: الرئيس عون متمسك باحترام الاصول في تشكيل الحكومة وأعلن اكثر من مرة بانه لا يريد الثلث الضامن
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التعمية انقلبت على محترفيها وأهدافها عدم الرغبة بتأليف حكومة وعدم القيام باصلاحات
وزير الصحة حمد حسن يوقع اتفاقية تفاهم مع شركة "ام في سي" لاعتماد البطاقة الدوائية وتطوير نظام تتبع الدواء
مجموعة كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: تحتاج امتنا اليوم الى عنوان البصيرة والجهاد أكثر من أي وقت مضى
السيد الحوثي: لا يوجد التباس في تحالف النظام السعودي مع امريكا واسرائيل
السيد الحوثي: لو فرطنا في معركتنا لكانت القواعد الامريكية والاسرائيلية والبريطانية في صنعاء ومختلف المحافظات
السيد الحوثي: شعبنا سيكون حرا عزيزا وسنواصل التصدي للعدوان
وزير الخارجية القطري: قطر تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول في أقرب وقت ممكن
وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في سلوفينيا تشكيل قوة رد سريع في أفغانستان بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول
وزير خارجية إيران يبحث ونظيره النمساوي تعزيز العلاقات الثنائية ويطالب بتنفيذ الأطراف الأخرى تعهداتها بالاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الإسلامية ترحب بمبدأ التفاوض لكنها لا تقبل أن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات
الخارجية الألمانية تدعو لاستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى في أسرع وقت ممكن
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب في سلماس شمال غرب البلاد
مصر: قمة ثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الاردن عبد الله الثاني
شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك" تبيع 22 % من حصتها في حقل غاز "تامار" الى شركة إماراتية مقابل نحو مليار دولار
وكالة بلومبيرغ الاميركية: عدد من القنوات الإخبارية السعودية بدأت خططاً لنقل نشاطها من دبي إلى الرياض في الأشهر المقبلة
الكرملين: إذا انضمت أوكرانيا الى حلف الناتو سيكون من الضروري اتخاذ تدابير مضادة وإعادة التوازن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مالي: مقتل جنديين ماليين وإصابة 6 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية وسط البلاد
كوريا الجنوبية تعلن عزمها تطوير صواريخ جديدة ذات قوة تدميرية معززة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمير حسين عبد اللهيان: على واشنطن تنفيذ التزاماتها بشكل كامل وسنشارك في مفاوضات تحقق مصالح الشعب الإيراني
مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أحداث أفغانستان جرس إنذار وعلى أوروبا تعزيز قدراتها والتفكير بمنظور إستراتيجي
وزير الخارجية الصهيوني: انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان نُفذ بطريقة خاطئة ويشير إلى تراجع اهتمامها بالمنطقة
يئير لابيد: اعتزام واشنطن فتح قنصليتها في القدس لتوفير خدمات ديبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مصادر المنار : جرى تواصل مباشر من القصر الجمهوري مع الرئيس ميقاتي من اجل توضيح انه ليس المقصود ببيان بعبدا
منذ 39 mins
2 September، 2021
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