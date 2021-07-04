الدبيبة: ملتزمون بما سيتم إقراره بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأحد، التزام الحكومة بما سيتم إقراره بخصوص القاعدة الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية، موضحا بذل كل ما يمكن لإتمام العملية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة خلال فعالية للمفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى للعملية الانتخابية بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين “سأبذل كل ما بوسعي لإنجاح العملية الانتخابية في موعدها وأعددنا خطة لتأمينها”. وتابع “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بما سيتم إقراره بالقاعدة الدستورية للعملية الانتخابية”.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا جورجيت غانيون، في كلمة لها خلال حضورها المؤتمر، أهمية إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للتمهيد لإجراء الانتخابات العامة في موعدها. وناشدت البرلمان الليبي ممارسة دوره ووضع إطار قانوني يسمح لليبيين بممارسة حقوقهم بعقد الانتخابات بموعدها في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك