3 أعراض على اللسان قد تكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان

هناك بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بسرطان الفم بشكل كبير، خصوصًا أنه مادة خصبة لانتشار الفيروسات والجراثيم.

حيث كشف خبراء بريطانيون في منظمة Cancer Research UK عن ثلاثة أعراض قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الفم.

وذكر الخبراء في المنظمة أن أحد هذه الأعراض يكمن في ظهور التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء يستمر على مدى وقت طويل على لسان الشخص أو تحته، داعين من يعانون ذلك إلى استشارة الطبيب.

وأشار الخبراء إلى أن مؤشرا محتملا آخر على المرض الخطير يكمن في ظهور قرحة أو ندوب لا تختفي تلقائيا.

كما يتمثل العرض الثالث في حدوث نزيف باللسان، إذا عضه صاحبه صدفة خلال المضغ.

المصدر: نوفوستي