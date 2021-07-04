طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

أن يهاجمكِ الصداع فجأة ودون أسباب واضحة، وتبدأ آلامه في إفساد يومك، يعتبر من أسوأ التجارب القادرة على قلب كيانك، خاصة، إن كنت لا تعرف الطريقة المناسبة للتخلص من هذا الصداع، وتعتبر مشوار الذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية أمر ثقيل ولن يسعفك. المريح، أن هناك طرق طبيعية يمكنك إتباعها في المنزل لتتخلص من الصداع بجميع أنواعه.

يقول ميخائيل كوغتيف الطببيب المعالج الروسي: “يمكن تقسيم جميع أنواع الصداع إلى نوعين: أولي – النوع الذي يظهر من تلقاء نفسه، والثاني، عندما يكون الصداع نتيجة للمرض. يمكنك فقط التخلص من الصداع الأساسي فقط، بدون الأدوية“.

وفقا للمعالج، “صداع التوتر” هو الأكثر شيوعا. في معظم الحالات، أسبابه هي التوتر والقلق والاكتئاب والاضطراب. تعمل القشرة الدماغية بجهد كبير، لذلك ينشأ توتر عضلي. يمكن التخلص من هذا الألم بدون دواء بمساعدة الاسترخاء”.

وقال: “التأمل واليوغا وممارسات التنفس المختلفة ستكون مفيدة – كل ما يصرف انتباه الشخص عن مشاكله وصراعاته الداخلية”.

لا يمكن التعامل مع الصداع النصفي دون مساعدة الطبيب والعلاج المحدد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتذكر أن الصداع يمكن أن يحدث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. إذا كان الصداع مصحوبًا بالغثيان، فعليك مراجعة الطبيب فورًا.

وأضاف: “من المهم أن يتمكن الشخص من تقييم شدة الصداع. يمكن القيام بذلك بدون معرفة خاصة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مقياس من صفر إلى 10، حيث يمثل الصفر نقصًا في التواصل، و10 يمثل صداعًا لا يطاق . يمكنك التعامل مع ألم بحد أقصى 5 نقاط بمفردك. وفي حالات أخرى، هناك حاجة إلى مساعدة الطبيب”.

المصدر: سبوتنيك