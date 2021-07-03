أنباء أولية عن ارتقاء شهيد في القصف الأخير على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 23:24

أنباء أولية عن ارتقاء شهيد في القصف الأخير على شمال قطاع غزة

منذ 33 mins 3 July، 2021
أخبار موقع المنار

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