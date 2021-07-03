حسن مراد جال والسفير الروماني في بحيرة القرعون

جال الوزير السابق حسن مراد وسفير رومانيا في لبنان Radu Catalin Mardare في بحيرة القرعون، في حضور نائب رئيس بلدية القرعون أحمد عميص.

ولفت مراد الى أن “هذه المنطقة الرائعة الجمال، والتي استحوذت على إعجاب الاصدقاء من عرب وأجانب، تشوهت جراء التلوث الجاثم في هوائها ومياه بحيرتها ومجرى نهرها، ما ألحق ضررا بقطاعي السياحة والزراعة كحقلين أساسيين في معيشة الناس”.

ودعا إلى “رفع هذا الهم البيئي الى مستوى الهم الوطني، من خلال خطة عملية سريعة جادة ومسؤولة لانقاذ منطقة البقاع الغربي المهددة بصحة أبنائها جراء استشراء الاوبئة والامراض، حيث السرطان زائر متجول على العائلات يخطف أحباءنا كل يوم”.

واختتمت الزيارة بغداء أقامه مراد على شرف السفير الضيف، في حضور أطباء من خريجي رومانيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام