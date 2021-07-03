تعيين السويدي جروندبرج مبعوثاً للأمم المتحدة إلى اليمن خلفاً لغريفيث

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث الذي تولى منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن غوتيريش، اختار السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن، وسيبلغ قريباً الحكومة اليمنية رسمياً بذلك.

وجروندبرج دبلوماسي عمل في الخارجية السويدية وهيئة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تقلد مناصب دبلوماسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي في القاهرة والقدس المحتلة، وشغل منصب رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية السويدية، قبل أن يُعين مطلع سبتمبر/ أيلول العام الماضي، سفيراً للاتحاد الأوروبي في اليمن.

المصدر: سبوتنيك