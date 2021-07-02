مركز المصالحة الروسي: الإرهابيون يحضرون بالتعاون مع الخوذ البيضاء لمحاكاة هجوم كيميائي في محافظة إدلب وينقلون 10 حاويات من المواد السامة إلى هناك (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 2 2021 - 23:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة الإثنين المقبل 4 عصراً
وزير الصحة: 9 إصابات بمتحور "دلتا" وافدة من إثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد والجهود منكبة لتخفيض الإصابات واحتوائها
الباحث في مختبرات كورونا في الجامعة اللبنانية فادي عبد الساتر: التثبت من وجود 7 حالات مصابة بالمتحور الهندي 4 منها محلية
وزارة الصحة العامة: 210 إصابات وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
مؤسسة كهرباء لبنان: توقيف معملي دير عمار والزهراني لحين تفريغ حمولة ناقلة الغاز أويل في حال تم فتح الاعتماد المستندي لها
الوكالة الوطنية للإعلام: المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ يطلب رفع الحصانة عن نواب ومدراء عسكريين وأمنيين لاستجوابهم
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر: نؤكد استعدادنا للحضور أمام المحقق العدلي لإجراء اللازم في الوصول لحقيقة انفجار المرفأ
قوات الاحتلال تنسحب من بلدة سلوان في القدس المحتلة بعد مواجهات عنيفة من الأهالي أطلقت خلالها قنابل الغاز نحو المنازل
قوات الإحتلال تستهدف الصحافيين بشكل مباشر خلال المواجهات المستمرة في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس
إصابة شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الإحتلال قرب قرية أوصرين جنوب نابلس
الإعلام العبري: تفكيك مجسم "نجمة داوود" وإخلاء المستوطنين في البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا
إعلام العدو: اندلاع حريق في المجلس الإقليمي أشكول يشتبه أنه بفعل بالون حارق أطلق من غزة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الشركاء الغربيون يستغلون المفاوضات في فيينا لتغيير بنود الاتفاق النووي مع إيران
إصابة 6 يمنيين نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
الخزانة الأمريكية: إزالة أسماء 3 شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات من قائمة العقوبات ولا علاقة لذلك بمحادثات فيينا
البيت الأبيض: انسحاب القوات الأميركية من افغانستان سيتم إنجازه نهاية آب / اغسطس
حركة طالبان: سيمهد انسحاب القوات الأميركية الكامل الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم في ما بينهم
شركة جونسون أند جونسون تؤكّد أنّ لقاحها فعال ضد متحور دلتا واستجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الشركاء الغربيون يستغلون المفاوضات في فيينا لتغيير بنود الاتفاق النووي مع إيران
إصابة 6 يمنيين نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
حركة طالبان: سيمهد انسحاب القوات الأميركية الكامل الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم في ما بينهم
شركة جونسون أند جونسون تؤكّد أنّ لقاحها فعال ضد متحور دلتا واستجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تقرير لواشنطن بوست يفيد أن بكين بدأت بناء أكثر من 110 صوامع لإطلاق صواريخ عابرة للقارات
شركة جونسون أند جونسون تؤكّد أنّ لقاحها فعال ضد متحور دلتا واستجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الدفاع الألمانية: انهينا سحب قواتنا من أفغانستان بعد نحو 20 عاما على الوجود هناك في عملية بدأت في أيار الفائت
وفاة نحو 69 شخصا بشكل مفاجئ نتيجة موجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليون دولار خلال 2020 و2021
بريطانيا: تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام عند 26068 إصابة
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مركز المصالحة الروسي: الإرهابيون يحضرون بالتعاون مع الخوذ البيضاء لمحاكاة هجوم كيميائي في محافظة إدلب وينقلون 10 حاويات من المواد السامة إلى هناك (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
2 July، 2021
ادلب
استفزاز كيميائي
الجماعات المسلحة
الخوذ البيض
سوريا
مركز المصالحة الروسي
التعليقات
ذات صلة
الدفاع الروسية: ارهابيو ادلب يحضرون لمحاكاة هجوم ارهابي
مركز المصالحة الروسي: رصد 41 انتهاكا من قبل المسلحين في إدلب
وزيرة الطاقة الأردنية لـ”سبوتنيك”: المباحثات مع دمشق تركزت على تعزيز خطوط الربط الكهربائي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}